Affidato in concessione il parco delle Concette: il cinema estivo in quell'area fino al 2027

Il Comune di Pisa, al termine delle procedure pubbliche previste dalla legge, ha affidato in concessione un’area di circa mille metri quadri situata all’interno del parco delle Concette per la realizzazione di spettacoli cinematografici estivi. L’area è stata affidata per 5 anni con la possibilità di prorogare la concessione per altri 3 anni.

Il concessionario dovrà allestire ogni anno, indicativamente nel periodo 15 giugno - 30 settembre, un’arena cinematografica estiva con almeno 400 posti a sedere e garantire una programmazione di almeno 5 serate a settimana. L’inizio della rassegna cinematografica potrà essere anticipato al 1° giugno. Per cause indipendenti dalla volontà del concessionario, la stagione potrà inoltre iniziare in una data successiva al 30 giugno o concludersi prima del 30 settembre, previo accordo con l’amministrazione comunale. I biglietti per assistere alla visione dei film potranno avere un costo massimo pari a quello praticato nelle sale cinematografiche della città, con la possibilità di applicare riduzioni per anziani e disabili.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande confezionati, anche ambulante, dall’orario di apertura al pubblico e riservato agli spettatori dell’arena cinematografica e a garantire la fornitura e gestione dei servizi igienici chimici. E’ inoltre fatto divieto al concessionario la somministrazione di superalcolici. Ad aggiudicarsi la concessione dell’area è stata la società cooperativa Alfea Cinematografica.

Il parco delle Concette era stato individuato dall’amministrazione come luogo deputato ad accogliere proiezioni cinematografiche e iniziative legate all’audiovisivo ed in questi anni ha ospitato eventi partecipati che hanno ravvivato le sere estive, spaziando tra argomenti diversi da loro. Tra questi 'Il Giardino del Video', dedicato alla storia della videoarte di videoartisti internazionali, e la settimana di 'Cinemadamare', in occasione della quale a Pisa per due stagioni (2021 e 2022) oltre 50 aspiranti registi provenienti da tutto il mondo hanno trasformato Pisa in un set coinvolgendo la popolazione nella realizzazione delle proprie opere.