Cinema estivo al Parco delle Concette: pubblicato il bando di concessione

Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando per l’affidamento in concessione di un’area di circa mille metri quadri situata all’interno del Parco delle Concette, per la realizzazione di spettacoli cinamatografici estivi. L’area sarà affidata per 5 anni (dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2026) con la possibilità di prorogare la concessione per ulteriori 3 anni.

"Il parco delle Concette - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - è un polmone verde di circa 9mila metri quadri che si estende tra le Mura e piazza San Silvestro. L’area è di proprietà del Comune ed è complementare al Giardino Scotto, situato dall’altra parte dell’Arno. Con questo bando intendiamo affidare in concessione una parte del parco, corrispondente a circa mille metri quadri, in modo che questa possa ospitare ogni estate una rassegna culturale e cinematografica. L’affidamento dell’area avrà una durata di 5 anni, dal 2022 al 2026, eventualmente prorogabili per altri 3, in modo da garantire continuità alla programmazione e conseguire un’offerta più strutturata e di qualità. Si tratta di un altro passo importante nella definizione di quello che è sempre stato uno dei principali obiettivi del mio mandato: definire per ogni spazio pubblico della città, compresi quelli finora inutilizzati, una missione specifica che li possa valorizzare al meglio e permetta alla cittadinanza di goderne in pieno. Penso in questo senso al centro Sms per le associazioni, alle Concette come cittadella del cinema e al Giardino Scotto come arena all’aperto della città".

Il concessionario dovrà allestire ogni anno, indicativamente nel periodo 15 giugno - 30 settembre, un’arena cinematografica estiva con almeno 400 posti a sedere e garantire una programmazione di almeno 5 serate a settimana. I biglietti per assistere alla visione dei film potranno avere un costo massimo di 5 euro, con la possibilità di prevedere sconti per anziani e disabili. Per il 2022, tenuto conto della necessità di allestire l’area e di ottenere i permessi necessari, l’inizio della stagione potrà iniziare in una data successiva al 15 giugno previo accordo con l’amministrazione comunale.

Il concessionario sarà inoltre tenuto ad organizzare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande confezionati, anche ambulante, dall’orario di apertura al pubblico e riservato agli spettatori dell’arena cinematografica e a garantire la fornitura e gestione dei servizi igienici chimici. E’ fatto divieto al Concessionario la somministrazione di superalcolici.

L’avviso pubblico, la domanda di partecipazione e gli altri documenti relativi al bando di gara sono consultabili sul sito web del Comune di Pisa al link dedicato. Per presentare la propria offerta ci sarà tempo fino alle ore 10 di lunedì 30 maggio.