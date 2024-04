Dopo gli ingenti lavori di ristrutturazione ha riaperto le porte il teatro cinema Odeon di Ponsacco. Una sala rinnovata, un palco professionale e poi i camerini e gli impianti tecnici, per un totale di 780mila euro di lavori, di cui 300mila finanziati grazie a un bando del Pnrr sull’efficientamento energetico che ha visto il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento dei locali oltre al cappotto termico.

"Avevamo un sogno: fare di Villa Elisa il centro culturale della vita cittadina sede del cinema, del teatro, della biblioteca e di una sala espositiva bella e importante - ha aperto il sindaco Francesca Brogi - grazie alle ditte e ai professionisti che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera, grazie agli uffici comunali grazie al direttore artistico Simone Valeri e grazie all’Accademia dei Fortificati: 24 ragazzi e ragazze a cui è stata affidata la gestione di questo teatro. Insieme a loro abbiamo dato vita alla bellissima rassegna dei Concerti nella Repubblica e leggere gli importanti nomi che saliranno su questo palco è un orgoglio e un’ambizione: vuol dire esserci, crescere e diventare un punto di riferimento anche dal punto di vista culturale".

Una trasformazione che ha visto la sala di Villa Elisa trasformarsi da cinema in un vero e proprio teatro che manterrà la funzione di poter proiettare. "Per noi il settore culturale è un fiore all’occhiello che rende la Toscana una terra conosciuta in tutto il mondo - ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - ogni investimento in questo settore affascinante rappresenta una risorsa per la comunità di riferimento ma anche per tutta la Toscana. I dati Irpet dei settori culturali e creativi nella nostra regione parlano di un numero di operatori che si aggira tra i 65mila, stimati da Eurostat, e i 100mila, indicati da Unioncamere-Symbola. L’incidenza sul totale degli occupati varia così dal 4,2% al 6,1%. Un dato superiore alla media nazionale. Tutti motivi che ci portano a ritenere la giornata di oggi una delle più ricche di potenzialità future tra le tante che hanno costellato positivamente i 10 anni di mandato della sindaca Brogi".

Il primo artista a salire sul rinnovato palco dell’Odeon sarà Ron il 19 aprile. Il 3 maggio è in programma il concerto di pianoforte di Svetlana Berezhnaya, una delle più importanti concertiste al mondo. Poi sarà la volta di un ponsacchino noto a livello internazionale con la doppia data il 10 e l’11 maggio di Gaetano Triggiano con il suo spettacolo di illusionismo. A chiudere la rassegna, il 17 maggio, sarà Shamzy seguitissimo tiktoker toscano.

"E' per me un orgoglio essere qui a inaugurare questo teatro nella mia città - ha detto Simone Valeri - questo palco non è di nessuno, è di tutti. Teatro vuol dire inclusione, vuol dire per le associazioni del territorio e per le scuole di Ponsacco avere da oggi l’opportunità di calcare lo stesso palco di grandi nomi, vuol dire per il pubblico che entrerà in sala avere dei mentori. Lasciamo che il teatro sia una piccola parte della nostra guida di vita, lasciamo che questo luogo diventi l’ospedale della nostra anima".