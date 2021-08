Calci: dal 13 agosto via al 'Cinema sotto le stelle'

Buona la prima e, dunque, al via la seconda edizione. Dopo lo straordinario successo della rassegna cinematografica della scorsa estate, tornano a Calci, a partire da venerdì 13 agosto, cinque appuntamenti con il cinema sotto le stelle. Sempre più ricca e capace di conciliare tutti i gusti l’offerta culturale della Valgraziosa che, anche per l’estate 2021, va a recuperare una sua antica tradizione e investe ancora in opportunità rilanciando con un cartellone cinematografico dedicato ad adulti e bambini.

Ed ecco che il Comune di Calci, grazie alla collaborazione e al sostegno di Arci Pisa Aps Onluns, Arci Valdera Aps e Unità Pastorale Valgraziosa, promuove e finanzia il nuovo cartellone 'Cinema sotto le stelle', la rassegna cinematografica gratuita in programma dal 13 al 27 agosto al Teatrino degli Ulivi di via dei Nocetti. Un doppio e nuovo filo di appuntamenti, con pellicole per adulti e bambini, che permetteranno di trascorrere cinque serate di agosto in relax e divertimento nel rispetto delle normative anti contagio.

"L’emozione di una visione collettiva: le persone assieme, diverse e vicine, in uno spazio suggestivo che diventa ancora una volta luogo d’incontro" commenta l'assessore alla Cultura Anna Lupetti. A concludere il sindaco Massimiliano Ghimenti: "Per un paese come il nostro e, a maggior ragione, in una delicata fase di ripartenza riuscire ad avere anche quest'anno, oltre ai tanti eventi culturali di elevato livello, questa bella rassegna cinematografica è un risultato straordinario”.

Di seguito il cartellone:

- venerdì 13 agosto '10 giorni senza mamma'

- martedì 17 agosto 'Il viaggio di Yao'

- venerdì 20 agosto 'Coco'

- martedì 24 agosto 'Domani è un altro giorno'

- venerdì 27 agosto 'Ferdinad'



Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, saranno gratuiti previa prenotazione obbligatoria al numero 3663802983 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o scrivendo a cineclubagora@arcivaldera.it / www.arcivaldera.it.