Cineproiezioni sulle Mura speciale Liberazione: la storia della Seconda guerra mondiale prende vita a Pisa

Edizione speciale di Mura di Pisa Night Experience, realizzata da Acquario della Memoria e promossa insieme alle Mura di Pisa in occasione dell'anniversario della Liberazione. Al centro la Seconda guerra mondiale a Pisa. "Una storia - spiega Lorenzo Garzella di Acquario della Memoria in occasione del primo tour, venerdì scorso 22 aprile - vissuta dai nostri nonni ma che è ancora più importante raccontare oggi, quando la guerra è tornata in Europa dopo oltre 80 anni. Anche per questo la metà dell'incasso dei tour, grazie alla nostra associazione, sarà devoluta alla Misericordia di Pisa, che settimanalmente invia aiuti a sostegno della popolazione ucraina". Numerose le vicende ricostruite grazie ai documenti e materiali dell'epoca. Si parte dall'ingresso dell'Italia in guerra, "vissuta con gioia dagli Italiani, che si aspettavano una rapida vittoria", fino alla Liberazione con l'ingresso degli anglo-americani in città. Nel mezzo tante le storie: dai bombardamenti alla Cattedrale invasa dagli sfollati, dal mercato nero del Parlascio alla Resistenza. Il tutto con la 'firma' tipica di Acquario della Memoria, che unisce la ricerca storica alla multimedialità per dare vita a una esperienza coinvolgente.

Tre le date in cui effettuare il tour speciale: oltre allo scorso venerdì, appuntamento anche lunedì 25 aprile e venerdì prossimo, 29 aprile. In più, per sostenere la popolazione ucraina, è possibile acquistare in loco e online (su www.acquariodellamemoria.it) il libro "Diari del coprifuoco": il 100% del ricavato andrà sempre alla Misericordia di Pisa.