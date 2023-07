Con l’approvazione del nuovo progetto da parte della Commissione Europea, l’Alleanza Universitaria Europea Circle U. passa alla sua seconda fase e si prepara ad affrontare nuove sfide e obiettivi. Finanziato con 12,8 milioni di euro, 'Circle U. 2030' avrà una durata di quattro anni e continuerà a sviluppare e promuovere iniziative di eccellenza sul piano della formazione, della ricerca e dell’innovazione per costruire società più sostenibili, democratiche e attente alla salute dell’uomo. In totale sono nove le università europee che fanno parte dell’Alleanza: oltre l’Università di Pisa, Aarhus University (Danimarca), Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), King’s College London (UK), Université Paris Cité (Francia), Università di Belgrado (Serbia), Università di Louvain (Belgio), Università di Oslo (Norvegia) e Universität Wien (Austria).

Nel nuovo progetto ci sono molte novità. La prima è l’Open Campus, che diventerà punto di accesso unico per tutte le opportunità formative di Circle U. Sarà inoltre istituito un quarto 'Knowledge Hub' che si occuperà di un nuovo tema, oltre a quelli esistenti su climate, democracy e global health. Quattro piattaforme collaborative permetteranno alle università di Circle U., alle loro comunità e ai partner associati di promuovere l’innovazione nella formazione, promuovere il multilinguismo, sostenere i ricercatori a inizio carriera e valorizzare le iniziative imprenditoriali di studenti. L’Academic Chair programme, sarà ampliato con un programma di Fellows, potendo così favorire i contatti tra accademici, ricercatori, studenti e partner associati e globali.

Con la nuova fase di Circle U. l’Università di Pisa coordinerà il gruppo di lavoro sul 'Social Engagement' e, al suo interno, sarà responsabile di due task force specifiche: la prima è 'Mapping the regional needs for an open discovery process'; l’altra è 'Developing, scaling up and offering innovative educational activities that equip students to contribute to societal impact'. L’Ateneo pisano sarà inoltre responsabile di altre due task force all’interno del gruppo di lavoro 'Creating interdisciplinary and innovative teaching and learning opportunities': una si occuperà delle 'Short-term blended activities', con il compito di organizzare i corsi brevi in comune con gli altri partners; l’altra è 'Boosting the societal impact of research and innovation in the Knowledge Hubs and expanding the ERIA pilot activities for citizens and society involvement in research and innovation', con il compito di organizzare di lectures e seminari per il coinvolgimento di cittadini e della società.

"La risposta positiva della Commissione Europea alla nuova proposta di Circle U. ci riempie di orgoglio - commenta il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi - abbiamo partecipato attivamente alla fase di progettazione tramite la realizzazione di numerose attività in tutte e tre le aree tematiche degli Knowledge Hubs".

Bjørn Stensaker, vicerettore dell’Università di Oslo e coordinatore del progetto 'CU2030', esprime il suo entusiasmo: "L’approvazione di questo nuovo progetto è innanzitutto un riconoscimento del lavoro svolto dalle nostre nove università dal 2020. Nella fase pilota, abbiamo costruito una solida base per una cooperazione unitaria, basata sulla fiducia reciproca, sulla dedizione condivisa e sul dialogo continuo. Stiamo effettivamente plasmando il futuro delle nostre università. Nei prossimi quattro anni, rafforzeremo il nostro ecosistema condiviso, moltiplicheremo le opportunità e renderemo Circle U. una realtà per i nostri studenti, il nostro personale e i nostri partner".

Vincent Blondel, rettore dell’UCLouvain e presidente di Circle U., prosegue: "I partner di Circle U. sono impegnati a lungo termine e ci siamo impegnati a continuare questi processi di trasformazione anche dopo la fine dei periodi di finanziamento. Man mano che impariamo dalle nostre esperienze e cresciamo, avremo un impatto maggiore e diventeremo veramente l'università del domani".

Continuando a sperimentare nuove forme di cooperazione nella didattica e nella ricerca, Circle U. aumenterà le opportunità formative per i circa 500mila studenti delle 9 università: Summer e Winter Schools, seminari e public lectures, open courses, attività di apprendimento basate su challenge, moduli di competenze linguistiche e interculturali, corsi e programmi congiunti. Entro il 2030, Circle U. diventerà un’autentica Università Europea integrata: inclusiva, interdisciplinare e orientata alla ricerca, in cui studenti e personale in tutta Europa lavorano insieme all’interno di un ecosistema condiviso con strumenti, procedure e infrastrutture comuni.