Circolo Giuseppe Monti di Stibbio, un addio a Beppe

Stibbio, 14 novembre 2021 - Ieri sera si è svolta alla Casa del Popolo Giuseppe Monti di Stibbio una serata speciale, promossa dal circolo e voluta fortemente da tutti i paesani.

Abbiamo voluto dedicare qualche istante del nostro tempo ad un amico, e ci siamo fermati un attimo per commemorarlo a nostro modo, stringendoci idealmente attorno alla famiglia con una cena speciale per incontrarsi: abbiamo così ricordato a nostro modo Beppe Di Mare.

Questo tempo funesto, di una natura ria, si è portato via troppo giovane il nostro Beppe.

Una persona squisita, sempre buona con tutti, che ricorderemo sempre sorridente, disponibile con tutti.

Il tempo certo non è gentiluomo, e nelle nostre spoglie terrene l'unica cosa che possiamo fare, contro lo scorrere del tempo come sabbia tra le dita, è tentare di trattenerla un attimo in più quella sabbia, e farne castelli.

Beppe ne ha fatti, di castelli, e sarà sempre ricordato col sorriso.

Noi del Circolo possiamo solo provare a onorare la sua memoria costruendo con paletta e secchiello sempre nuovi manieri, fermando il tempo creando ricordi, affinché nuovi Beppe nascano, crescano e possano frequentarlo per gli anni a venire.

Parte del ricavato, ascoltando la volontà dei familiari, sarà devoluto al Centro Amici di Elia di San Miniato, per la riabilitazione neurologica funzionale.

Nei prossimi giorni sarà apposta una targa in suo onore e verrà esposto un quadro a lui dedicato.

I Ragazzi del Circolo.

Quadro realizzato da Elena Giambenedetti