Con ‘Città30 corriamo!’ al via la Settimana Europea della Mobilità

Dal 16 settembre inizia la Settimana Europea della Mobilità e l’evento di apertura dell’edizione 2022 è il seminario 'Città30 corriamo!' che si terrà nell’auditorium di Palazzo Blu, organizzato da Fiab Pisa grazie al sostegno della Fondazione Pisa (inizio ore 16). Al centro dell’incontro un tema molto attuale, ovvero come riplasmare le nostre città con la sola riduzione della velocità delle auto, trasformando lo spazio stradale in modo da ridurre quello dedicato alle auto per 'liberarne' altro a favore di pedoni. Con un impatto sulla sicurezza stradale, la qualità dell'aria e una maggior socialità. Il seminario sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, di Giovanni Bruschi, consigliere Fiab Pisa, di Andrea Caiti, direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, di Patrizia Bongiovanni, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa e di Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa. Gli interventi previsti, moderati dall’architetta Chiara Prosperini, riguarderanno proposte e casi concreti di 'città30'. Diventare una 'città30' significa anche creare una condivisione tra auto e bicicletta utilizzando lo strumento dell'urbanismo tattico di cui parlerà l'architetto Matteo Dondè, esperto nazionale sul tema. Seguiranno gli interventi di Roberta Càlcina, consulente per le politiche di mobilità sostenibile del Comune di Olbia, prima 'città30' italiana e del sindaco del Comune di Pontevedra (Spagna) Miguel Anxo Fernàndez Lores, città di medie dimensioni che da oltre vent'anni ha attuato una politica di eliminazione delle auto.

In occasione del convegno verranno esposti materiali grafici che raccontano alcuni progetti tecnologici e partecipativi sul tema della mobilità sostenibile, realizzati da studenti dell’Università di Pisa, sotto la guida dei professori Luisa Santini, Marco Avvenuti e Alessio Vecchio e dal Comune di Vecchiano. "Una città da percorrere al massino a 30 chilometri orari. Non è solo un buon proposito ma un progetto da valutare seriamente nella prospettiva di città più vivibili e sicure e meno inquinate. Accade già in Europa, in Francia, Belgio e Spagna e nel nord Europa con risultati che incoraggiano e in Italia è Olbia la prima città in cui sta accadendo da circa un anno. Per la settimana Europea della mobilità, che inizia venerdì 16 settembre, ci è sembrato importante presentare le idee e i casi concreti su questo tema, con un pomeriggio intitolato 'Città30 - Corriamo!' organizzato da Fiab Pisa, con il sostegno della Fondazione Pisa. Per promuovere un cambiamento nella direzione di una mobilità nuova occorre che le informazioni circolino e che ci sia spazio per un confronto sui contenuti. Con questo obiettivo abbiamo promosso l’appuntamento che si terrà nell’auditorium di Palazzo Blu" dichiara Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa.

"Fiab Pisa è molto orgogliosa del calendario degli eventi organizzato quest'anno nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità e soprattutto del fatto che istituzioni locali ed esercizi commerciali abbiano partecipato con così tanto entusiasmo. Per Fiab è una preziosissima occasione per portare all'attenzione di Pisa un tema, quello della mobilità sostenibile, che ha davvero la forza di trasformare la nostra città rendendola più sicura, meno inquinata e più vivibile" spiega Leonora Rossi, presidente della Fiab di Pisa. "Le app presentate - osserva Marco Avvenuti, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e uno degli organizzatori del convegno - vogliono essere un esempio di come sia possibile usare le tecnologie informatiche per aumentare la sicurezza, la consapevolezza e la fruibilità dell’ambiente urbano da parte dei cittadini. In particolare, SPDP è un sistema per prevenire la distrazione dei pedoni causata dall’utilizzo di smartphone durante i tragitti a piedi in città, CAReful sollecita un maggiore livello di attenzione da parte di un guidatore in funzione di ciò che accade nell'ambiente circostante, Wheelflow permette di individuare i percorsi accessibili più sicuri nel caso di disabilità".

"E' una grande opportunità che si parli di Città30 a Pisa. E' giunto il momento, anche per la nostra città, di pensare in modo diverso alle strade e al traffico, per salvaguardare la qualità della vita e dell'aria. Partire dalla lettura del territorio e non dalla priorità dell’automobile è indispensabile per vivere la strada come luogo culturale di scambi e relazioni. Città30 riporta le persone in strada, permette una mobilità sostenibile, ponendo al centro delle scelte urbanistiche l'essere umano : la considero una priorità condivisibile da tutti" spiega Chiara Prosperini, consigliera Segretaria dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Pisa.

"La limitazione della velocità nelle città - dichiara l'assessore alla mobilità e urbanistica Massimo Dringoli - è ormai un’esigenza imprescindibile per chiunque si ponga l’obiettivo della sostenibilità nella mobilità urbana. Un’esigenza che si associa in modo naturale a quella di favorire la mobilità ciclabile e pedonale. Per questo motivo, la limitazione della velocità, che nei centri urbani è già fissata dal Codice con un massimo di 50 km/h, ha indotto, perché la riduzione risulti sensibile e controllabile, a portarla ad un massimo di 30 km/h. Se per il centro storico la limitazione avviene in modo spontaneo, l’applicazione di questa misura nelle aree residenziali al di fuori delle ZTL ma all’interno dell’aggregato urbano, deve invece essere accompagnata da sistemi di controllo, come dissuasori o attraversamenti pedonali sopraelevati, che costringano a osservarla. A Pisa l’amministrazione comunale sta intervenendo nei quartieri proprio con l’applicazione di questi sistemi di controllo in modo da rendere effettiva la limitazione della velocità. Per quanto riguarda i consensi dei cittadini nei confronti dei provvedimenti presi dal Comune, è bene ricordare che questi possono essere persi, ma anche guadagnati, soprattutto dopo periodi di sperimentazione e confronto con i cittadini".

La Settimana Europea della Mobilità è promossa dalla Commissione Europea ed è un invito a porre in campo strumenti efficaci per modificare le abitudini di movimento dei cittadini verso mezzi di trasporto sostenibili. L’evento si svolge nell’auditorium di Palazzo Blu e può anche essere seguito on line dal sito fiabpisa.it. L’evento è organizzato con il supporto della Fondazione Pisa, Kode e Unicoop Firenze e con il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Ordine degli architetti della Provincia di Pisa e dell’Università di Pisa.