Studenti in piazza dei Miracoli per celebrare gli 850 anni della Torre insieme alle città amiche di Pisa

Giornata di festa sul prato di piazza dei Miracoli per celebrare gli 850 anni della Torre di Pisa con gli alunni delle scuole secondarie di I° grado di tutti gli istituti comprensivi della città, con le delegazioni delle sei città gemellate con Pisa ospiti in questi giorni per partecipare ai festeggiamenti promossi dal Comune di Pisa. La mattinata di festeggiamenti che chiude i tre giorni di accoglienza delle sei 'amiche' di Pisa, come occasione per rafforzare i rapporti di cooperazione e rilanciare gli scambi culturali con le città gemellate dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Per i festeggiamenti dell’850° anniversario della posa della prima pietra del campanile pendente il Comune ha invitato a Pisa le città di Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina), oltre a Saint Tropez legata a Pisa non da un gemellaggio ma da una profonda amicizia per la venerazione comune di San Torpè.

Oltre 500 gli studenti che hanno partecipato al ritrovo sul prato di piazza del Duomo tra il Battistero e le Mura medievali, da dove hanno ascoltato gli interventi del Sindaco di Pisa, dell’Assessore alla scuola e ai gemellaggi, della rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei delegati delle città ospiti. Gli studenti rappresentanti di ciascun istituto comprensivo della città (Fucini, Toniolo, Fibonacci, Galilei, Gamerra, Pisano e Tongiorgi, oltre all’Istituto paritario Santa Caterina), hanno portato una testimonianza, raccontando la storia della Torre, tra curiosità e aneddoti. Tra un intervento e l’altro gli studenti hanno cantato il celebre ritornello musicale 'Evviva la Torre di Pisa…'. A seguire le delegazioni si sono spostate all’Istituto Matteotti per la cerimonia finale prima del rientro.

La festa conclusiva segue la giornata di ieri in cui i delegati della città gemellate hanno fatto visita ai monumenti di piazza del Duomo e hanno partecipato a Palazzo Gambacorti, in Sala delle Baleari, al forum delle Città Gemellate sul tema 'Nuove modalità, prospettive e opportunità dei gemellaggi nell’epoca digitale', per condividere insieme contributi, idee, proposte ed esperienze di scambio culturale. Sono stati invitati a partecipare al dibattito anche operatori di scuole, turismo e cultura. Al termine dei lavori le delegazioni si sono spostate al Museo dell’Opera del Duomo dove la Cappella Musicale della Cattedrale ha accolto gli ospiti con una breve esibizione corale. Le cerimonie dei tre giorni sono state seguite dagli alunni dell’Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa, che hanno curato l’accoglienza degli ospiti.