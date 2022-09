Dà fastidio in un locale a Cisanello: identificato, sarà espulso

Nel pomeriggio di giovedì 1 settembre una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta presso un negozio in zona Cisanello, per la segnalazione di un soggetto molesto che stava disturbando gli avventori e non aveva intenzione di allontanarsi, nonostante i molti inviti ricevuti dal proprietario. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto seduto al tavolino, che è stato identificato per un cittadino brasiliano 31enne, residente a Pisa.

L'uomo è stato invitato ad allontanarsi dal locale dai poliziotti, ma in tutta risposta ha iniziato a scalciare tetando di divincolarsi e sfuggire al controllo. I poliziotti sono riusciti però a collocarlo nell'auto di servizio e accompagnato in Questura, dove al termine delle procedure di rito è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Avviate nei suoi confronti anche le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale, dato che non ha più un permesso di soggiorno che lo legittima a permanere sul territorio nazionale.