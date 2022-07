Ruba in un panificio e scappa: un cittadino lo insegue e lo fa arrestare

Un'ordinaria, all'apparenza, tarda mattinata di luglio: è quella che stava vivendo ieri (lunedì 11 luglio) un dipendente di una ditta che stava consegnando degli estintori nella zona del ponte della Fortezza. Attorno alle 12.45 l'uomo si è collegato con la Sala operativa della Questura per una segnalazione molto particolare: si era messo all'inseguimento di un ladro che aveva appena effettuato un furto in un panificio di via di Parigi e stava fuggendo in bici verso il viale delle Piagge. L'uomo, impegnato in una corsa estenuante sotto il sole, nonostante la fatica è riuscito a descrivere minuziosamente il ladro e il percorso di fuga ai poliziotti, che si sono messi sulle sue tracce con due volanti.

La corsa in bici del ladro è terminata in via Cattaneo, dove è stato bloccato da due agenti: alla vista della macchina della Polizia, l'uomo ha cercato di divincolarsi ingaggiando una colluttazione con gli agenti, che successivamente hanno ricevuto un referto medico di 10 e 7 giorni di prognosi per i traumi subiti. Dopo averlo fermato, i poliziotti lo hanno perquisito e hanno rinvenuto il bottino del furto (65 euro) e un coltello a serramanico: così al ladro, oltre all'accusa di furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato aggiunta anche quella di violazione della legge sulle armi. In Questura è stata anche acquisita la denuncia della titolare del panificio: la donna ha spiegato che l'uomo, approfittando del negozio vuoto, aveva aperto la cassa e arraffato le banconote per poi darsi alla fuga. Gli agenti hanno notificato anche la denuncia dell'inseguitore

Dai controlli nella Banca dati della Polizia è emerso che il ladro è un cittadino romeno 33enne con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui rapine e furti commessi a Roma e Livorno. L'uomo ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura e nella mattina di martedì 12 luglio è stato scortato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha aggiornato l'udienza dibattimentale sottoponendo nel frattempo il romeno alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.