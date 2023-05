Piccoli geni a Pontasserchio: la classe 3A della primaria 'Mazzini' vince il Rally Matematico Transalpino

Un grande risultato per la classe 3A della Scuola Primaria Mazzini di Pontasserchio dell'Istituto comprensivo Gereschi, che sabato 20 maggio ha affrontato presso l‘Università di Siena con grande entusiasmo ed emozione la prova finale della 30ª edizione del Rally Matematico Transalpino, gara internazionale fra classi basata sulla risoluzione di problemi di matematica e riservata agli alunni frequentanti dal terzo anno di scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, cioè di età compresa fra gli 8 e 16 anni.

Le insegnanti e i genitori, coordinandosi e lavorando in squadra proprio come i loro figli per le prove di matematica, hanno organizzato la trasferta a Siena per la finale. La classe di Pontasserchio si è classificata al primo posto per la grande soddisfazione dei bambini, degli insegnanti e dei genitori che li hanno sostenuti in questa avventura matematica.

"Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla passione e al lavoro instancabile dell’insegnante Sandra Palla e delle colleghe Lorella Conti, Claudia Benvenuti e Daniela Lorenzi insieme a tutto il team docente del plesso" sottolineano i genitori che ringraziano le insegnanti e rinnovano il loro impegno e la loro collaborazione.

Gli alunni della 3A sono: Adele Gambino, Aislinn Francesca Pina, Benedetta Soldani, Benedetta Carpina, Davide Sbrana, Elia Zomparelli, Gabriel Tinaglia, Gabriele Coli, Giada Battimo, Giorgia Testai, Guido Palla, Jibril Ezzinbi, Kate Cora, Luca Crescenzi, Luca Milazzo, Leonardo La Orden Bracaloni, Matteo Stefanini, Sofia Cusato, Zakaria Dbiri.