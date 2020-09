Covid a scuola: classi in quarantena nel pisano

Aumentano i casi di Covid-19 negli istituti scolastici pisani.

Questi gli ultimi casi di positività accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico:

- per quanto riguarda la zona pisana, ad oggi, 25 settembre 2020, gli istituti in cui è stata quarantenata una classe sono i seguenti: scuola primaria 'Settesoldi' a Vecchiano; scuola primaria 'Newbery' a Marina di Pisa; liceo scientifico 'Dini' a Pisa; istituto 'Matteotti' a Pisa; istituto 'Galilei-Pacinotti' a Pisa; istituto 'Santoni-Gambacorti' a Pisa; Itis 'Da Vinci' a Pisa; Istituto 'Fascetti' a Pisa; Liceo scientifico 'Buonarroti' a Pisa; un asilo nido a Pisa e un asilo nido a Cucigliana, nel comune di Vicopisano.

- per quanto riguarda invece la zona Valdera Alta Val di Cecina, le scuole in cui sono state poste in quarantena classi sono le seguenti: Ipsia 'Pacinotti' a Pontedera (1 classe); scuola primaria Santa Maria a Monte (1 classe); scuola primaria Casciana Terme (2 classi); scuola primaria Chianni (1 classe); scuola dell'infanzia 'Mirò' a Pontedera (1 sezione); scuola primaria 'Arcobaleno della Pace' a Pontedera (1 classe); scuola media 'Curtatone e Montanara' a Pontedera (2 classi).