Fisica, Veterinaria e Studi classici trainano l'Università in vetta alle classifiche mondiali

Studi Classici al 21° e Fisica al 77° posto nel mondo si confermano le discipline al top dell’Università di Pisa a cui si aggiunge Veterinaria che fa il suo ingresso al 44° posto. E' questo quanto emerge dall’edizione 2022 dei QS World University Rankings by Subject, la classifica redatta dall’agenzia Quacquarelli Symonds che ogni anno valuta le università a livello globale nei singoli ambiti disciplinari. In questa edizione l’agenzia QS ha recensito 1543 università, valutando gli atenei in 51 discipline, suddivise in 5 macro settori ('Arts & Humanities', 'Engineering & Technology', 'Life Sciences & Medicine', 'Natural Sciences' e 'Social Sciences & Management') sulla base di indicatori tra cui la reputazione e la qualità della ricerca.

Nel complesso, l’Ateneo pisano è entrato in classifica su 24 discipline, una in più dello scorso anno, e tutte ben distribuite sulle 5 macro-aree considerate, rispecchiando la natura generalista dell'ateneo e dimostrando l’elevata qualità generale. Va quindi segnalata la salita nella top-100 di 'Archeology', mentre si confermano o salgono in posizioni di rilevo (top-150) altre quattro discipline: 'Computer Science & Information Systems', 'Agriculture & Forestry', 'Pharmacy & Pharmacology' e 'Modern Languages'. In generale l’Ateneo migliora quindi nettamente in tutte e 5 le macro-aree considerate dalla classifica. Questo è anche dovuto all'introduzione di un nuovo indicatore, denominato International Research Network - IRN, che misura il numero di paesi stranieri con cui l’Università di Pisa ha collaborazioni che hanno portato a pubblicazioni scientifiche congiunte, il che dimostra l'elevato livello di internazionalizzazione della ricerca svolta.