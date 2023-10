Gli ormai tradizionali problemi circa la microcriminalità non appaiono risolti. E c'è la 'ciliegina sulla torta' della prima posizione in Italia per furti in abitazione. Il Sole24Ore ha pubblicato la consueta classifica annuale 'Indice della criminalità', che fotografa i delitti segnalati sul territorio nell'anno precedente. La Provincia di Pisa si attesta in 16ª posizione, peggiorando rispetto lo scorso anno. La fluttuazione sul medio-lungo periodo, in verità, certifica un andamento pressocché stazionario: nel 2018 era 11ª; nel 2019, 17ª; nel 2020, 24ª; nel 2021, 21ª. E ora - per il 2022 - si torna alla 16ª piazza, come era 3 anni fa.

Aumentano in ogni caso le denunce totali: 17.329, per 4.162,4 segnalazioni di reato ogni 100mila abitanti. Milano, la prima in classifica, mostra 6.991 denunce ogni 100mila abitanti. Firenze, la prima toscana, è in 5ª posizione con 5.272 denunce. Qualcosa meno della 'leader' regionale hanno Livorno (8ª, 4.982 denunce) e Prato (9ª con 4.865 denunce).

Come anticipato, è il comparto 'furti' ad essere il vero problema. Comprendendo tutte le fattispecie, la Provincia di Pisa è 9ª in Italia. Se si considerano i circa 420mila abitanti di tutto il territorio, emerge che nel 2022 è stata fatta una denuncia per furto ogni 46 abitanti (le denunce totali sono 8.962). Dal 2021 al 2022 c'è stato il passaggio dalla terza alla prima posizione per i furti in abitazione. Aumentano sensibilmente anche le ruberie ai danni delle auto in sosta, dalla 10ª alla 4ª posizione.

Non va meglio sugli altri fronti della microcriminalità, cioè rapine e stupefacenti. Anche in questo caso, nessun miglioramento. Spicca il balzo in avanti delle rapine negli esercizi commerciali, dalla 58ª alla 25ª posizione (da 11 a 27 denunce totali). Sostanzialmente stazionarie le altre figure, così come i reati in materia di droga. In generale, la Provincia di Pisa è 22ª per le rapine e 36ª per diffusione di stupefacenti.