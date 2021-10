Round University Ranking, la Scuola Normale prima in Italia e tra le prime quaranta al mondo nelle Scienze Umane

La Scuola Normale è la prima università italiana e al 38° posto al mondo nelle Scienze umane (Humanities), ambito che comprende tra le altre discipline Letteratura, Storia, Filosofia, Archeologia, Filologia, Storia dell’Arte, secondo la Classifica Round University Ranking (RUR) pubblicata oggi.

La classifica Round University Ranking del settore Humanities valuta le performance di 801 istituti universitari di tutto il mondo e vede ai primi tre posti le statunitensi Massachusetts Institute of Technology, University of Pennsylvania, Stanford University. La Scuola Normale risulta l’unica università italiana presente nella categoria Diamond, che comprende i primi 100 atenei al mondo (Scheda Scuola Normale).

Redatta utilizzando i dati forniti dall’agenzia statunitense Clarivate Analytics, la graduatoria è stata stilata tenendo conto di parametri quali la qualità dell’insegnamento (Teaching), in cui la Scuola Normale è valutata settima al mondo, e Research, in cui l’istituto universitario italiano scala il proprio posizionamento (da 168° a 129° posto) grazie al miglior punteggio acquisito nei parametri citazionali. Lo scorso anno la Normale risultava al 41° posto nel mondo, ancora prima in Italia.