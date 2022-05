Claudio Bianchi, maestro del lavoro, all’itis “A. Santucci” per imparare a progettare il proprio cv

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 19 maggio all’interno dell’aula polivalente dell’ITI “A. Santucci” di Pomarance si è tenuto un apprezzatissimo incontro con Claudio Bianchi, Maestro del lavoro sulla Progettazione e Compilazione del CV, personalizzato per ogni opportunità di lavoro, e su come comunicare Conoscenza e Competenza in un colloquio di lavoro. L’incontro con una durata programmata di due ore è durato più del doppio a causa dell’interessamento dei ragazzi che hanno partecipato “sfruttando” a fondo l’esperienza nel settore del Maestro. Se dopo una prima parte in cui è stata posta l’attenzione sulla struttura del CV e dei suoi contenuti come ad esempio: competenze ed attitudini (maturate e documentate), interessi personali, sport praticati, impegno nel volontariato, impegno nelle organizzazioni (scolastiche, culturali, promozionali, sociali etc), Claudio Bianchi, nella seconda parte, ha dato consigli su come porsi durante un colloquio evidenziando come il linguaggio non verbale, ad esempio: abbigliamento, posture ed atteggiamenti, possa incidere sul colloquio. L’incontro è stato importantissimo; i ragazzi hanno capito, con estremo interesse, come poter costruire un buon CV ed hanno preso coscienza dell’importanza di esplicitare le molte esperienze fatte sia a scuola che nel mondo associativo che li caratterizzano e possano essere utili per poterli selezionare al meglio. Il prof. Antonio Quarta, vicepreside della scuola, ha ringraziato Claudio Bianchi della passione e della disponibilità con cui ogni anno pone cura e attenzione i ragazzi della scuola. Anche i ragazzi, nella persona di David Dedaj, ripresentate di istituto degli studenti, si sono fatti sentire ringraziando Bianchi di averli resi consapevoli di quante skill spendibili nel mondo del lavoro possono già vantare.