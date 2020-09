Climbing for climate: una passeggiata per lottare contro il cambiamento climatico

Grande successo e partecipazione per 'Climbing for Climate', l’escursione guidata dalla Certosa alla Verruca di Calci organizzata dall’Università di Pisa insieme alla Scuola Sant’Anna quale testimonianza attiva contro il cambiamento climatico. L’iniziativa giunta quest’anno alla seconda edizione si è svolta sabato 19 settembre in tutta Italia su impulso della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile - RUS, in collaborazione con il Club alpino italiano - Cai.

In totale hanno aderito 27 università di 10 regioni, da nord a sud, tutte per promuovere i temi dell’Agenda 2030 attraverso la mobilità attiva. 'Climbing for Climate', è stato patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Comitato Glaciologico Italiano, dal Sustainable Development Solutions Network, e inserito nel calendario del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.