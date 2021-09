A San Rossore divertimento e sorrisi con i clown dottori

Un pomeriggio di divertimento e sorrisi a San Rossore per i bambini dell’Oncoematologia Pediatrica di Pisa grazie alle associazioni 'Ridolina' ed 'Il Sorriso di Andrea' che insieme al centro visite hanno organizzato una caccia al tesoro speciale a tema Peter Pan che ha toccato alcuni dei punti più belli e caratteristici della Tenuta. "Creare attività di benessere psicofisico come questa fa parte della cura - spiegano Antonietta Oristano e Cristina Chini per le due associazioni - nel percorso di guarigione il piccolo paziente e la famiglia vanno sostenuti nella fiducia, nella speranza e nel coraggio ad affrontare la malattia sia dal punto di vista fisico sia psicologico".

A portare i saluti dell'Ente il presidente del Parco Lorenzo Bani: "Siamo contenti di ospitare un'iniziativa preziosa come questa, il nostro è un Parco aperto e inclusivo". "Grazie a 'Ridolina' e al 'Sorriso di Andrea' per quest'ennesima iniziativa dedicata ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica pisana - dice la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - il loro intervento è di grande importanza anche dal punto di vista terapeutico ed è stato dovere per noi sostenerli nei mesi scorsi ed in questa bellissima giornata organizzata nella bella cornice del Parco di San Rossore".

'Ridolina' è un’associazione di volontariato la cui attività trova ragione e ispirazione nella terapia del sorriso e opera principalmente nei reparti ospedalieri e in tutti i contesti socio-sanitari, attraverso la figura del clown-dottore. I fondatori sono i clown Doda (Antonietta Oristano) e Bazar (Francesco Pisani). 'Il Sorriso di Andrea' è un’associazione fondata da Cristina Chini e Martina Baldini, madre e sorella di Andrea, che nasce in memoria di Andrea, un ragazzo scomparso un anno e mezzo fa a causa di un tumore raro, e che ha lo scopo di realizzare i sogni dei bambini in cura. Cristina e Martina hanno conosciuto 'Ridolina' durante il periodo di malattia di Andrea, allietato, per quanto possibile, dalla presenza dei due clown-dottori.