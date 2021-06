Fausto Bacci è il nuovo presidente della Cna Area Val di Cecina

Al suo fianco in questo nuovo mandato ci saranno Silvia Provvedi, Alice Bocelli, Ruggero Barsacchi, Alessio Gabellieri e Michele Senesi

E' Fausto Bacci il nuovo presidente della Cna Area Val di Cecina. Bacci, già membro della presidenza uscente, è stato eletto nel corso dell'assemblea degli associati che si è svolta ieri pomeriggio, martedì 8 giugno, in via telematica. Al suo fianco in questo nuovo mandato ci saranno Silvia Provvedi, Alice Bocelli, Ruggero Barsacchi, Alessio Gabellieri e Michele Senesi.

Il neo presidente Bacci ha le idee chiare: "Maggior coinvolgimento e collaborazione tra i Comuni presenti nel territorio - ha detto pochi istanti dopo l'elezione - fidelizzazione degli associati e creare una nuova rete d'imprese su tutto il tessuto della Val di Cecina. Questa è una nuova, ulteriore sfida che cercheremo di affrontare tutti insieme con sinergia e spirito propositivo. Garantisco il mio e il nostro impegno, in particolare, verso i giovani e le giovani imprese che sono il nostro futuro".

L'assemblea è stata anche l'occasione per presentare i risultati del precedente mandato e per ribadire la volontà di continuare nella direzione intrapresa volta a sviluppare il prossimo futuro, a cominciare dal potenziamento del turismo esperienziale e dalla fidelizzazione dei rapporti con gli istituti scolastici legati all'artigianato locale e agroalimentare. Soddisfazione è stata espressa anche tra i presenti che hanno apprezzato la partecipazione di Cna come partner di Gal Etruria e Distretto Rurale dell'Alta Val di Cecina.