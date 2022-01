Cna Pisa: "Ammortizzatori sociali per Covid fino alla conclusione dello stato di emergenza"

Cna Pisa, come l'ente nazionale, ritiene necessaria la proroga, anche per i prossimi primi mesi del nuovo anno, degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19. "Una misura necessaria - scrive l'associazione in una nota - visto il perdurare dello stato di emergenza, l’aumento esponenziale dei contagi anche nella nostra Regione e, soprattutto, nella nostra Provincia e le incertezze che ne derivano in ordine ad una sicura ma non imminente ripartenza. Il perdurare dello stato di emergenza e le difficoltà in cui continuano a versare imprese e lavoratori dell’artigianato richiedono un ulteriore sforzo per sostenere la ripartenza ma, soprattutto, per garantire la tenuta di intere filiere produttive".

"La proroga degli ammortizzatori sociali - conclude Cna Pisa - consentirebbe anche una adeguata fase di transizione verso le positive novità introdotte dalla riforma degli stessi che ha colto l’obiettivo di creare un sistema più equo e più efficacemente in grado di accompagnare le trasformazioni del mercato in una fase assai complicata".