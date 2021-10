Pacchetti promozionali e turismo esperienziale: Cna Pisa sbarca a TTG Travel Experience

Sbarca per la prima volta al TTG Travel Experience di Rimini e proporrà al mondo intero punti di forza, tradizioni ed eccellenze dei suoi associati pisani. CNA Pisa sarà con il suo stand i prossimi 13, 14 e 15 ottobre al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Un’occasione, una vetrina e il momento propizio per inaugurare collaborazioni virtuose ma, soprattutto, per valorizzare i punti di forze degli associati CNA del settore turismo e commercio nell’ottica di una Pisa tutta da vivere e da assaporare a 360 gradi. Una sfida che CNA Pisa ha voluto rilanciare e che è stata subito accolta dalla pisana ASTI Viaggi che, durante la tre-giorni romagnola, proporrà pacchetti turistico-esperienziali per far conoscere ancora di più le aziende associate fiore all’occhiello del territorio.

Un bel biglietto da visita per le aziende e le strutture ricettive di CNA Pisa che potranno strizzare l’occhio a buyers nazionali ed internazionali ma anche agli enti del turismo, tour operator internazionali, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

L’ occasione, dati alla mano, unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi con l’obiettivo di favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero.

Soddisfazione per CNA Pisa che ha creduto fin dal primo momento in questa opportunità e che ha voluto, specie dopo il difficilissimo periodo caratterizzato dalla pandemia e dalle sue conseguenze economiche, esser presente a Rimini per tendere ancora una volta la mano ai suoi associati. "Crediamo fortemente che la nostra associazione di categoria possa creare e facilitare opportunità di conoscenza e di valorizzazione per le imprese. Le nostre aziende con le loro esperienze e con punti di forza di elevata qualità possono offrire al turista un’opportunità unica, indimenticabile. Al nostro fianco a Rimini ci sarà un associato storico di CNA, ASTI VIAGGI, che ha saputo dar vita a pacchetti esperienziali capaci di conciliare gusto, qualità, turismo di vicinato e artigianato" ha detto la coordinatrice sindacale Sabrina Perondi.



A confermare queste parole il presidente di CNA Turismo e Commercio Pisa Geni Bigliazzi, che sarà a Rimini con la sua Pemcards: "Inizia il percorso per diversificare l’offerta di viaggio che vede Pisa come destinazione. La strada intrapresa anni fa da CNA Nazionale ci ha permesso di creare ben 11 pacchetti che non prevedono la Torre pendente ma alcune tra le migliori eccellenze ed esperienze associate a CNA Pisa. Il TTG Travel experience 2021 sarà la nostra prima vetrina ufficiale, un banco di prova eccezionale e impegnativo, che ha l’obiettivo di migliorare quanto già fatto e di crescere in qualità e quantità dei servizi da offrire al visitatore. La nostra sfida? Esaltare il capitale umano, artigianale e l’enogastronomia del nostro territorio per rendere la destinazione Pisa attrattiva per più motivi e per diversificati target di persone. Siamo solo all’inizio, abbiamo tante idee e stimoli lungimiranti: quel che è certo è che il team CNA Pisa è propositivo ed entusiasta e non vedere l’ora di coinvolgere e lavorare con le persone del nostro territorio".