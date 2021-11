Cnr di Pisa: si riaccende la protesta dei ricercatori per chiedere le assunzioni

Tornano alla ribalta le rivendicazioni occupazionali dei ricercatori del Cnr, con anche a Pisa da ieri, 22 novembre, l'agitazione rilanciata dal sindacato Usb. Gli operatori del centro, sulla carta stabilizzandi, si sono incatenati ai cancelli per reclamare il loro diritto all'assunzione. "Quello di Pisa è il principale centro di ricerca del Cnr, maggior ente di ricerca nazionale, e Pisa è anche la città natale della presidente del Cnr stesso, Maria Chiara Carrozza - scrive in una nota il sindacato - ex ministra ricordata per i gravi tagli alla ricerca. Dopo aver ricevuto 9,5 milioni da un decreto che le commissioni parlamentari di Camera e Senato avevano destinato solo ai precari 2017 e nonostante ulteriori 10 milioni già iscritti in legge di bilancio per le stabilizzazioni, la Presidente ha bloccato tutto, sostenendo di non avere i fondi e che fosse necessario riverificare le professionalità. Così facendo ha parallelamente bloccato anche 5 milioni destinati alle carriere dei ricercatori di ruolo".

Usb ha indetto per il 3 dicembre uno sciopero del settore della ricerca pubblica, proprio per "controbattere a questi 'giochetti' appoggiati dal governo Draghi, associando la manifestazione al #nodraghiday del 4 dicembre". "L'incatenamento - conclude il sindacato - mette in evidenza la rabbia e la determinazione degli stabilizzandi. Loro non si faranno cacciare dall’ente che hanno rappresentato per più di un decennio".

Nel dettaglio Usb specifica che "nelle ultime ore il Cnr ha dichiarato che entro fine 2020 assumerà solo 51 dei circa 400 precari idonei in graduatoria in attesa di stabilizzazione. Il Cnr ha ignorato anche altri aventi diritto: i non prioritari e coloro che hanno maturato post 2017 i requisiti comma 1 e comma 2 della legge Madia. Usb non permetterà che i lavoratori subiscano questo indegno trattamento e organizza azioni di protesta".