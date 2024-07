Cobas Sanità: "Aoup è stata condannata a risarcire i dipendenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lo scorso 8 Luglio il Tribunale di Pisa ha accolto una serie di ricorsi presentati nel 2022 da trenta dipendenti tra infermieri ed OSS in servizio presso il presidio ospedaliero di Cisanello; ricorsi volti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata fruizione del servizio mensa per ogni giorno di servizio in turno notturno o ricadente in giorno festivo nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda.

AOUP è stata condannata a rifondere ai ricorrenti somme comprese tra i settecento ed i duemila Euro a seconda del numero di turni svolti nel quinquennio di riferimento.

La vertenza, coordinata dai COBAS PI di Pisa che per primi hanno portato la questione in Tribunale, è stata affidata al patrocinio dell'Avv. Leonardo Rossi di Pisa, che già nel 2014 aveva ottenuto un altro rilevante successo contro AOUP ottenendo il riconoscimento ai fini retributivi del tempo impiegato dal personale sanitario turnista per indossare e dismettere la divisa di lavoro.

Esprimono piena soddisfazione l'Avv. Leonardo Rossi e i delegati Cobas Carella e Marranchelli: "il Tribunale, dando una corretta interpretazione dell'impianto normativo, ha riconosciuto come la mensa (o altra modalità di fruizione del pasto con contributo a carico del datore di lavoro) sia un diritto che dev’essere riconosciuto a tutti i lavoratori che abbiano un orario di lavoro superiore alle 6 ore; AOUP dovrà dunque pagare ed adeguarsi".

Rsu Cobas Sanità

Giovanni Battista Marranchelli

Domenica Carella