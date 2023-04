Controlli a Pisa: rintracciato un irregolare, trovata cocaina dentro una fioriera

Ordinari controlli delle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 6 aprile. Fra questi c'è stato il sopralluogo di una pattuglia della Polizia di Stato in via Tanucci a Pisa, per la segnalazione di involucri sospetti visto dentro una fioriera. Sul posto la Squadra Volanti ha riscontrato e prelevato il materiale, che poi si è dimostrato essere circa 3 grammi di cocaina. E' scattato il sequestro a carico di ignoti, in attesa di individuare il pusher che ha usato il temporaneo nascondiglio.

In serata la Polizia di Stato ha prelevato un cittadino tunisino 45enne dalla Casa di Reclusione di Volterra, scarcerato per fine pena. Il maghrebino era stato arrestato nel 2008, dopo aver accoltellato a morte dopo un lite un suo connazionale in un bar di Rimini. Le porte del carcere però non si sono per lui aperte, anche sa ha saldato il suo debito con la giustizia italiana: la pattuglia lo ha accompagnato al Commissariato di Volterra per la notifica del decreto di espulsione del Prefetto dal territorio nazionale, con poi il collocamento al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Gorizia, a firma del Questore. Così è stato scortato fino a Gradisca d'Isonzo, da dove nei prossimi giorni via charter sarà definitivamente rimpatriato a Tunisi.

Contemporaneamente a quest'ultima operazione, anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno rintracciato in centro a Pisa una persona straniera,

segnalandola all’autorità Giudiziaria per soggiorno illegale nello Stato Italiano. In particolare, all’esito degli accertamenti, l’uomo è risultato destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Pisa e di un ordine di lasciare il territorio nazionale del Questore di Pisa, entrambi già notificati nell’anno 2023.