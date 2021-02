Centro storico, un sacchetto di cocaina ritrovato dalla Polizia

Gli agenti sono intervenuti lunedì 15 febbraio in vicolo Quarantotti dopo la segnalazione di un cittadino

Un movimento sospetto, poi un piccolo involucro lasciato in un anfratto del muro e il rapido allontanamento dalla zona. E' quanto segnalato nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 febbraio, da un cittadino alla Questura di Pisa. Gli agenti, arrivati in vicolo Quarantotti, in pieno centro storico, hanno ritrovato un sacchetto contenente 3 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.