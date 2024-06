Fermato con le dosi di cocaina al posto di blocco, in casa altra droga e soldi

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza del reato un soggetto di nazionalità straniera, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato nella tarda serata di ieri, 20 giugno, ad un posto di blocco: al controllo è risultato essere in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, poi risultata essere cocaina.

Sospettando che il soggetto potesse nascondere più di questi 3 grammi, gli accertamenti si sono poi spostati presso il domicilio dello stesso. In vari punti dell'abitazione è stata rinvenuta altra cocaina, risultata complessivamente del peso di quasi 15 grammi, insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura della stessa, oltre ad una somma di denaro in contanti, ritenuta verosimilmente provento illecito. E' stato tutto sequestrato.

L'uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestato nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al riguardo, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto il giudizio con rito direttissimo fissato nella mattinata odierna, al termine del quale, il Giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma.