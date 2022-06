Ambulanze in coda al Pronto soccorso: "Mancano barelle e posti letto"

Giornata complicata quella di oggi, 28 giugno, per il pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa dove da questa mattina le ambulanze hanno difficoltà a lasciare i pazienti e si sono incolonnate di fronte all'ingresso. "Dalle 11.30 di stamani - racconta una volontaria - c'è una fila di ambulanze ferme davanti alla camera calda del pronto soccorso con il paziente a bordo. Mancano barelle e posti letto nei reparti. E' molto caldo e non è possibile nemmeno tenere più di tanto il motore acceso per avere l'aria condizionata. E' una situazione insostenibile".