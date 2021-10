Code in Fi-Pi-Li tra Ginestra e Lastra per un avvallamento

Da mercoledì sera 20 ottobre, sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, è stato riscontrato un avvallamento di dieci-dodici centimetri e lungo 20 metri, al chilometro 7+500 circa nel comune di Lastra a Signa. E' stata quindi chiusa d'urgenza la corsia di marcia in direzione Firenze, con restringimento di carreggiata a una corsia, dal km 8 al 7,3, per circa 700 metri, perché l'avvallamento è in prossimità di una curva. Sono così partiti i lavori per individuare la causa con ispezioni a valle della strada. Le operazioni richiederanno la ripavimentazione, per la quale stanotte, dalle 22 alle 6, è stata tisposta la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze.

Il problema ha, inevitabilmente, comportato da stamani 21 ottobre notevoli disagi per gli automobilisti. Fin dalle ore 8 riscontrate code di circa 5 chilomentri nel tratto interessato.