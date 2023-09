Avviato l'iter per il nuovo Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pisa

Avviato nei giorni scorsi, tramite decreto del Presidente della Provincia, il percorso istituzionale per l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento del personale dipendente dell'ente. "Il Governo - spiega lo stesso Massimiliano Angori - definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Ciascuna pubblica amministrazione, poi, definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento sopracitato".

"Il Codice di Comportamento - aggiunge - definisce le regole di comportamento che tutti i dipendenti della Provincia di Pisa dovranno seguire. Adesso il documento sarà sottoposto a un processo partecipativo che coinvolgerà anche la struttura interna dell'ente, e saranno raccolte osservazioni per giungere a una versione del Codice frutto di tale confronto. Le regole di condotta del documento finale saranno, ad ogni modo, espressione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e possono essere tutte ricondotte a cinque ambiti generali: a) prevenzione dei conflitti d'interesse, reali e potenziali; b) rapporti con il pubblico; c) correttezza e buon andamento del servizio; d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice, per prevenire fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione; e) comportamento nei rapporti privati".