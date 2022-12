Rete elettrica più efficiente: a Pisa lo Smart Grid è realtà

Pisa compie un altro ed importante passo verso la Smart Grid: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha infatti concluso con successo le ultime operazioni propedeutiche all’esecuzione del Progetto SHA (Self Healing Automation), attraverso il collaudo della linea elettrica denominata 'Caserme' per l’attivazione dell’automazione evoluta della rete.

Gradualmente l’attività interesserà porzioni sempre più ampie di città nell’ambito di questo ambizioso programma di attuazione dell’automazione evoluta, che vede Pisa tra le prime aree del territorio nazionale coinvolte sperimentalmente nei piani regolatori concordati tra E-Distribuzione ed ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Al termine degli interventi, interi quartieri saranno dotati di una vera e propria smart grid, una rete innovativa che ottimizzerà la qualità del servizio elettrico della città sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, con la possibilità di isolare il tratto di rete danneggiato e rialimentare le utenze in tempi di pochi secondi.

Gli interventi rientrano nel più ampio piano di potenziamento del servizio elettrico di Pisa e provincia, che vede E-Distribuzione effettuare investimenti significativi per rendere la rete elettrica sempre più efficiente e resiliente, nonché un’infrastruttura in grado di abilitare servizi a valore a aggiunto, quali la smart home, la mobilità elettrica e altre opportunità innovative, grazie alla digitalizzazione degli impianti.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale e ricorda che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e- distribuzione.it/servizi/ Pratiche-e-comunicazioni/e- notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione sms, email o info telegram su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, stato di avanzamento delle pratiche o interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione 'interruzione di corrente', è a disposizione la 'mappa delle disalimentazioni' che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.