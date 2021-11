Torna la Colletta Alimentare: in Provincia di Pisa hanno aderito 80 punti vendita

Si svolgerà il 27 novembre prossimo la XXVª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare. Dopo lo stop del 2020 per la pandemia la Colletta torna nella modalità classica con la presenza dei volontari, nel 2019 furono più di 140mila, nei supermercati italiani aderenti all’iniziativa che nell’ultima edizione furono circa 11mila. Durante la giornata saranno raccolti Alimenti a lunga conservazione che saranno distribuiti, già prima di Natale alle famiglie in difficolta dei territori. Anche a Pisa la manifestazione si svolgerà capillarmente in tutta la provincia in 80 punti vendita.

"Da questo anno - dice Eugenio Leone Responsabile provinciale del Banco - grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Michele Conti, saranno messi a disposizione dei locali di Ospedaletto, per stoccare gli alimenti raccolti prima della loro distribuzione. Era stato un impegno preso e portato a compimento dal consigliere Alessandro Bargagna da sempre sensibile a queste iniziative e dell’assessore Raffaele Latrofa, che da tempo si erano avvicinati alle nostre attività partecipando direttamente alle varie iniziative e che hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità. Cogliamo l’occasione per ricordare l’assessora Gambaccini, alla quale va il nostro pensiero e ringraziamento per tutto quello fatto per arrivare a questo traguardo, e che sempre ci spronava per intensificare gli sforzi per aiutare sempre meglio le persone in questi difficili momenti. Il magazzino è un necessario strumento che ci permetterà davvero di fare meglio le nostre attività di volontariato a sostegno delle famiglie".