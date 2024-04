Moda: l'Istituto Modartech dedica una collezione dedicata alla Vespa

Creazioni in stile workwear pensate per gli amanti delle due ruote, sfilate virtuali con avatar in 3D, reinterpretazioni del brand Piaggio attraverso l’intelligenza artificiale, grafiche e progetti innovativi: Istituto Modartech rende omaggio alla creatività, all’ingegno e al prodotto italiano che ha fatto la storia nel mondo attraverso una serie di progetti, realizzati dagli studenti, per i 140 anni del Gruppo Piaggio.

Fino a domenica 21 aprile, in occasione dei 'Vespa World Days', la scuola di alta formazione di Pontedera aprirà le porte al pubblico per mostrare la Creative Exhibition '140 Years of Stories', con i lavori dei giovani talenti iscritti ai corsi di laurea in Fashion Design e Communication Design, pensati per raccontare il legame tra Piaggio e la comunità di appassionati. Progetti realizzati in collaborazione con Piaggio Group, che durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Modartech ha condiviso linee guida e brief, accompagnando la creatività degli studenti. Protagoniste una serie di creazioni in stile workwear ideate per gli amanti dello scooter e dello stile di vita urbano, composte da sei capi prototipali, modelli unici realizzati in denim multitasche, velluto raffinato e tessuti tecnici, accompagnati da tecniche di stampa in flock.

Spazio al digitale con la proiezione di una sfilata con avatar tridimensionali all’interno del Museo Piaggio, progetto in graphic 3D e una serie di nuove interpretazioni visive della Vespa, generate con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Gli appassionati potranno ammirare anche una Vespa personalizzata, frutto di un’elaborazione creativa sviluppata dalle idee degli studenti, tramite la tecnica del wrapping, ed una reinterpretazione contemporanea del logo Piaggio, ideata per i 140 anni del Gruppo.

L’evento è inserito nel calendario delle oltre 300 celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Creative Exhibition '140 Years of Stories' sarà aperta al pubblico, in occasione dei Vespa World Days, fino a domenica 21 aprile (dalle 10 alle 18, la domenica dalle 10 alle 16), mentre gli studenti delle scuole superiori del territorio potranno visitarla fino a martedì 30 aprile.

"I 'Vespa World Days' rappresentano una straordinaria occasione per omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, presente sul territorio da cento anni col suo stabilimento - afferma il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi - Tantissime le iniziative promosse in questi giorni, come quella di Istituto Modartech, un’altra eccellenza del nostro territorio, che attraverso i lavori dei suoi studenti ha offerto un importante tributo all’ingegno e alla laboriosità di Piaggio. Saranno quattro giorni intensi e ricchi di attività, che coinvolgeranno tutta la cittadinanza in una grande festa da vivere tutti insieme".

"Sostenibilità e innovazione, unite al saper fare tipicamente italiano, sono aspetti che compongono il Dna di Istituto Modartech fin dalla nascita - afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech - Nei progetti creativi ideati in occasione dei 'Vespa World Days', che richiamano sul territorio decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo, abbiamo voluto celebrare il made in Italy attraverso la visione dei nostri studenti. In particolare abbiamo presentato la storia dell’evoluzione del brand Piaggio intrecciando design, moda e comunicazione, per dare il giusto tributo ad una realtà divenuta un simbolo imprescindibile dell’Italia nel mondo".

"Dopo 140 anni di storia il Gruppo Piaggio, con i suoi prodotti e i suoi brand più iconici, è una continua e inesauribile fonte di ispirazione - aggiunge Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Piaggio - E' straordinario che siano proprio le avanguardie più giovani e preparate, come le studentesse e gli studenti dell’Istituto Modartech a rendere omaggio a questa grande storia d’impresa. Ma non deve stupire, perché il successo del Gruppo Piaggio si fonda, da sempre, su un patrimonio di stile e tecnologia che sono una delle più grandi ricchezze del nostro Paese. I 140 anni di Piaggio, celebrati proprio nelle giornate dei 'Vespa World Days' sono una grande occasione per riflettere sul grande futuro di questi valori". I progetti presentati da Istituto Modartech in occasione dei 'Vespa World Days' sono stati realizzati con il supporto dei partner tecnici Berto, Esanastri, Lampo, Pontoglio e Prisma Tech.