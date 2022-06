Collisione in volo, poi lo schianto: morti due paracadutisti

Una giornata di festa finita nel lutto. Ieri, 18 giugno, al Campovolo di Reggio Emilia, ad un evento patrocinato dall'Aeroclub di Pisa, due paracadutisti sono morti precipitando a terra, a causa di un problema durante il lancio. A darne l'annuncio è il locale centro di addestramento Bfu Drop Zone, come raccontato da Today.it.

La terribile cronaca viene descritta così su Facebook da Bfu: "Alle 10.15 circa, in occasione di un tentativo di record patrocinato dall'Aeroclub di Pisa, con 32 paracadutisti e due videoman, nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimi paracadutisti con migliaia di lanci all'attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell'impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l'avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo. Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il tempestivo arrivo delle automediche e dell'elisoccorso non riuscivano ad evitare il decesso di entrambi nonostante il lunghissimo tentativo di rianimazione".

Le vittime sono sono Fabrizio Del Giudice, 54 anni, originario di Torino e Gabriele Grossi, 35 anni, della provincia di Lucca. Come detto, erano entrambi paracadutisti esperti con centinaia di lanci all'attivo. Del Giudice era anche istruttore.