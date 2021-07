Corso Italia: diverbio fra la Polizia Municipale e un venditore ambulante

Un controllo sfociato in un litigio fra gli agenti di Polizia Municipale ed un venditore ambulante. E alla fine è arrivata anche l'ambulanza. E' quanto avvenuto la mattina di sabato 17 luglio in Corso Italia, all'altezza di via La Nunziatina. La scena ha attratto l'attenzione di numerosi passanti.

Secondo quanto si apprende è avvenuto tutto intorno alle ore 11.30. Dapprima lo straniero è stato fermato dagli operatori per le verifiche circa l'autorizzazione alla vendita, di cui è risultato sprovvisto. Gli agenti hanno redatto il verbale della sanzione e da lì la situazione si è scaldata, arrivando a sfociare in una breve colluttazione, con la chiamata dei soccorsi da parte dei presenti. Non ci sarebbero state conseguenze preoccupanti dal punto di vista sanitario, tuttavia l'uomo è stato comunque trasportato al pronto soccorso.