Colonna di fumo nero: incendio nel campo in via San Iacopo

Un incendio si è sviluppato in un campo nella zona fra Gagno e I Passi, lungo la via San Iacopo all'altezza del tumulo etrusco, nel tardo pomeriggio di oggi 21 giugno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per arginare e spegnere le fiamme. La densa colonna di fumo nero che si è alzata è stata notata anche da lunga distanza. Le operazioni alle 19.30 erano in corso. Il traffico ha subìto dei rallentamenti per la curiosità generata dall'evento. Dalle ore 20 operativo anche un elicottero.

IN AGGIORNAMENTO