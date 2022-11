Volterra città della pace: inaugurata la mostra 'Colors for Peace'

La Mostra internazionale di disegni realizzati da bambini di tutto il mondo approda al Palazzo Pretorio di Volterra. 'Colors for Peace', nata nel Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema come progetto di propedeutica alla pace per i bambini, ha raccolto dal 2015 l’adesione di scuole primarie e dell’infanzia di 141 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti. Grazie all’amministrazione comunale di Volterra da martedì 22 novembre anche le scuole della città dell’alabastro entreranno a far parte del circuito di esposizioni internazionali promosse dall’Associazione I Colori per la Pace, in collaborazione con la 'Robert F. Kennedy Human Rights Italia' e sotto l’alto patrocinio di Parlamento Europeo e della Regione Toscana.

L’evento di Volterra segue quello per la Giornata Internazionale della Pace che si è tenuto lo scorso 21 settembre al Colosseo e che ha visto la partecipazione di numerose ambasciate accreditate a Roma. Ogni anno 'Colors for Peace' allestisce la mostra in una città toscana diversa e negli anni ha toccato Firenze, Lucca, Vinci e Prato. Per il 2022 è stata scelta Volterra in qualità di 'Città Toscana della Cultura'. L’evento ha avuto inizio alle 10 nella Sala Consiliare di Palazzo dei Priori alla presenza delle autorità cittadine per proseguire nelle Logge di Palazzo Pretorio dove è stata inaugurata la mostra alla presenza dei bambini delle scuole locali. In un momento così delicato per la vicina guerra anche Volterra lancerà il suo messaggio di pace attraverso i disegni dei bambini.

"La Toscana, terra di pace e di diritti, accoglie da anni i disegni dei bambini e delle bambine di tutto il mondo; quest’anno la manifestazione assume un valore ancora più simbolico, perché testimonia il desiderio ed il bisogno di pace che i bambini hanno insito dentro di loro, rafforzato dalla vicinanza ai loro coetanei che stanno vivendo il trauma della guerra" queste le parole di Federico Moro, Segretario Generale del 'Robert F. Kennedy Human Rights Italia'. "Con estremo piacere - dichiarano Giacomo Santi, sindaco del Comune di Volterra e Viola Luti, assessore all'Istruzione - ospitiamo a Volterra 'Colors for Peace' ed entriamo a far parte di questo importante progetto internazionale. I disegni realizzati dalle bambine e dai bambini veicolano messaggi di pace, di apertura e di speranza, offrendo un momento di riflessione sul concetto di solidarietà umana e di accoglienza che sono i valori fondanti del nostro paese e dell’Unione Europea. Ringraziamo - concludono Santi e Luti - la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Volterra, le docenti e gli alunni per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa e Antonio Giannelli, presidente dell'associazione I Colori della Pace, per la sua collaborazione e per aver coinvolto la nostra città in questo importante progetto". Per informazioni: coloriperlapace@gmail.com.