Deve scontare la reclusione per i maltrattamenti alla compagna: si costituisce in Questura

Nella giornata di domenica 20 novembre la Sezione Catturandi della squadra mobile della Questura ha arrestato un cittadino tunisino 44enne, residente a Pisa, destinatario di ordine di carcerazione emesso lo scorso 10 novembre dalla Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Firenze, in seguito alla condanna alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il 44enne è stato ritenuto, dal Tribunale di Pisa prima e dalla Corte d’ Appello di Firenze in seconda istanza, colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso tra il 2015 ed il 2016 nei confronti della sua ex compagna.

La condanna iniziale, a 3 anni e 2 mesi, era stata ridotta a 2 anni e 7 mesi deducendo il periodo di custodia cautelare cui era stato in precedenza sottoposto. L’uomo era stato cercato, senza risultati, dai poliziotti sia venerdi 18 che sabato 19 novembre presso gli ultimi domicili conosciuti, ma anche nei luoghi cittadini frequentati dalla comunità nordafricana. Ieri, avendo constatato che non poteva sfuggire alle ricerche delle forze dell'ordine, il tunisino ha deciso di costituirsi in Questura. Il poliziotto di guardia ha avvertito i colleghi della Mobile che lo hanno preso in carico e, dopo la notifica del provvedimento, lo hanno accompagnato in carcere, dove sconterà la pena comminatagli.