Far west a Cascina: ferito a colpi di pistola un uomo dopo l'inseguimento in strada

Prima un diverbio, poi l'inseguimento nel traffico sostenuto della serata, con molte persone che stavano transitando sulla Tosco Romagnola. Infine la follia dei colpi di pistola esplosi in mezzo ai passanti indirizzati all'uomo a bordo del mezzo a due ruote.

L'episodio è avvenuto martedì 25 giugno nello sbigottimento e nella paura dei testimoni a San Frediano a Settimo, frazione di Cascina. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri delle stazioni di Cascina e Navacchio e della Compagnia di Pontedera, intervenuti dopo la segnalazione degli avvenimenti, un 35enne di nazionalità albanese avrebbe avuto un acceso alterco con altri avventori di un bar.

L'uomo ha inforcato lo scooter per allontanarsi ma sulla sua scia si sono messi alcuni degli uomini protagonisti della discussione. L'inseguimento in mezzo ai veicoli che stavano percorrendo la Tosco Romagnola è terminato con diversi colpi di pistola esplosi in direzione del 35enne, che è rovinato a terra colpito in tre punti.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto soccorso di Cisanello in serie condizioni. Il 35enne non sarebbe in pericolo di vita ma, dopo un primo confronto con gli inquirenti, non avrebbe fornito indicazioni utili all'identificazione degli aggressori.