Alla vista dei Carabinieri ha cercato di evitare il controllo insospettendo così ancora di più i militari della Stazione di Marina di Pisa, alle prese con i controlli sul litorale.



L'uomo, un 27enne italiano, è stato così fermato nella notte e trovato in possesso di un coltello e di tre dosi di cocaina, hashish e marijuana. Sono scattate così la denuncia per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.Droga e coltello sono stati sottoposti a sequestro.