Urla e brandisce un grosso coltello da cucina: fermato dalla Polizia

Intorno alle 19 di ieri, 28 dicembre, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Piagge in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo che in strada urlava brandendo un grosso coltello da cucina. Sul posto i poliziotti hanno rintracciato il giovane, un 25enne già noto per vicende simili, e con le cautele del caso lo hanno sottoposto a perquisizione sul posto, trovandolo in possesso del grosso coltello che aveva riposto nelle tasche e che in precedenza aveva rubato dall’interno di un esercizio commerciale della zona, per poi fuggire ed urlare a squarciagola.



Il giovane è stato accompagnato in Questura è denunciato alla Procura della Repubblica per furto e per porto senza giustificato motivo di un’arma bianca; al termine, affidato alle cure del 118 per valutarne le adeguate condizioni di salute.