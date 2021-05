Girava con un coltellaccio alla stazione di Pontedera: 36enne denunciata

Nella giornata di ieri, 4 maggio, il personale del Commissariato di Polizia di Pontedera ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nella zona della Stazione Ferroviaria. Sono state utilizzate due pattuglie, di cui una con auto civetta e due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

Tale servizio, finalizzato alla prevenzione di qualsiasi attività illecita, si è concluso con l’identificazione di circa 41 persone e il controllo di 32 autovetture. E’ stata denunciata in stato di libertà una 36enne italiana di Cascina per il reato di porto abusivo di arma da taglio perché trovata in possesso di un coltello a lama fissa di circa 25 cm.