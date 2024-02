Coltiva la canapa in una serra artigianale: denunciato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Porta a Mare si sono recati in un’abitazione a seguito di una richiesta di intervento. Entrati in casa, i militari si sono insospettiti per un diffuso odore, tipico della marijuana, che proveniva da una stanza. All’interno della stessa, da un successivo controllo, hanno scoperto una piccola serra artigianale costituita dalla strumentazione specifica per la coltivazione in ambienti chiusi e due piante di canapa indiana.

La strumentazione e le piante venivano sottoposte a sequestro, ed il soggetto che aveva in uso la stanza è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I militari della Sezione Radiomobile, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno anche accertato che un conducente, sorpreso a fumare uno spinello, si è rifiutato di sottoporsi ai relativi esami sanitari. Nella successiva perquisizione veicolare è stato trovatto un contenitore in cellophane con all’interno circa 60 grammi di hashish: per la persona è scattata la

segnalazione all’Autorità Giudiziaria pisana, il ritiro della patente ed il sequestro della droga e del mezzo.