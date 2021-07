Cambia il comandante alla stazione dei Carabinieri di Ponte a Egola

Dopo 40 anni di servizio attivo, il Luogotenente C.S. Alfonso Guarnacci, comandante della Stazione di Ponte a Egola del Comune di San Miniato, ha ceduto il comando del presidio per congedo. Originario di Norma (LT), si arruolò nel 1982 come militare nell’Esercito Italiano per svolgere il servizio di leva. Decise quindi, senza interruzione di servizio, di intraprendere la carriera di Sottufficiale e, l’anno successivo, vincitore di concorso, fu ammesso a frequentare il biennio di formazione presso la Scuola Allievi Sottufficiali a Velletri (Roma) e dunque a Firenze. Col grado di Vice Brigadiere venne destinato dapprima alla Scuola Sottufficiali di Firenze quale comandante di squadra fino al 1998, quando fu trasferito alla Stazione Carabinieri di Santa Croce sull’Arno, in qualità di vice comandante. Nel 1992 fu trasferito alla Stazione Carabinieri di Ponte a Egola, in qualità di comandante, fino ai giorni nostri.

Numerose le promozioni e i riconoscimenti meritati dal Sottufficiale, tra i quali si menziona la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, la nomina a Cavaliere della Repubblica, entrambe concesse dal Presidente della Repubblica, la Medaglia d’oro al merito di lungo comando all’approssimarsi del congedo. Il Luogotenente Guarnacci ha inteso ringraziare la propria famiglia, per averlo sostenuto durante il percorso professionale, i superiori gerarchici, i propri collaboratori, i colleghi dei vari Comandi limitrofi, il personale dell’Arma in congedo, la magistratura pisana, il personale del Comune di San Miniato unitamente al Comando della Polizia Locale.

Ad assumere il comando della Stazione Carabinieri di Ponte a Egola è il Maresciallo Maggiore Stefano Panzini.

Il Sottufficiale proviene dalla Stazione Carabinieri di Pisa, dove è stato in servizio per 13 anni, prima ancora ha prestato servizio a Tirrenia. Il suo primo incarico è stato proprio nell’anno 1999 presso la stazione Carabinieri di Ponte a Egola ove prestò servizio per 5 anni, in qualità di vice comandante. A Pisa ha portato a termine numerosissime operazioni di servizio in qualità di vice comandante di Stazione, meritando il plauso della comunità ed il riconosciuto apprezzamento della Magistratura e delle altre Istituzioni cittadine.