Marina di Pisa: il comignolo della locomotiva del trammino cede per colpa della ruggine

"A quasi un anno dal nostro precedente allarme sulle condizioni della 'Dante Alighieri', la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea Pisa-Pontedera prima e Pisa-Boccadarno poi, collocata dall’estate 2021 in piazza Baleari, i problemi sul suo degrado dovuto al salmastro ed al libeccio sono tornati con il distacco del comignolo. Nel febbraio 2022 avevamo chiesto un primo intervento di manutenzione a causa della ruggine, ma evidentemente la sua collocazione nel periodo invernale crea non pochi problemi”.

E’ Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente del litorale Alessandro Cordoni, ad accendere nuovamente i riflettori sulla locomotiva del Trammino e sulle sue condizioni di conservazione. "L’anno scorso avevamo messo in evidenza come gli agenti atmosferici avessero lentamente degradato la locomotiva e proprio grazie alla nostra opera di sensibilizzazione il Comune reperì fondi per un restauro - spiega Cordoni - Ma è del tutto evidente che l’inverno del nostro litorale tra libeccio e mareggiate metteno a dura prova le lamiere del mezzo. Siamo sicuri a questo punto che la collocazione di piazza Baleari sia ottimale nelle attuali modalità? In ogni caso è evidente che bisogna pensare ad interventi di manutenzione ripetuti negli anni con regolarità. Per questo ribadiamo quanto già affermato un anno fa e cioè la necessità che l’amministrazione comunale, trattandosi di un bene di tutti, emani un bando per affidare eventualmente la manutenzione della locomotiva, ma anche dell’area circostante. Bando che, ad esempio, è stato messo in campo per l’affidamento dei mercatini di Natale. Crediamo che il Centro commerciale naturale di Marina, che rappresenta la stragrande maggioranza delle attività, possa essere un soggetto con le carte in regola per partecipare".

Cordoni torna anche sulla questione del Carnevale estivo e sulla mancanza di spazi per allestire i carri alla luce dello sfratto ricevuto dagli organizzatori dall’ex capannone Gea. "Ribadiamo la necessità di porre rimedio ad una questione che non riguarda Confesercenti o il Ccn di Marina di Pisa, ma una intera comunità. Non a caso avevamo già intrapreso il percorso che portava alla costituzione di un comitato che gestisse l’intera manifestazione aperto a tutti. Ma adesso l’emergenza è individuare uno spazio idoneo - conclude il presidente litorale - affinchè si possa pensare all’edizione 2023".