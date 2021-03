Comitato di quartiere Santa Maria: alta attenzione su antenne per telefonia e bancarelle del Duomo

Nei giorni scorsi si è svolto a Palazzo Gambacorti un incontro tra il sindaco di Pisa Michele Conti e il Comitato dei residenti di Santa Maria, rappresentato dal presidente Francesco Pozzi e dal vicepresidente Paolo Mioni, sulle più recenti criticità nel quartiere. Era presente anche il consigliere comunale Giovanni Pasqualino. Oltre ai noti punti sicurezza e viabilità, nel dibattito si sono inseriti la localizzazione di antenne per telefonia, sull'onda dell'episodio al Cep, e il caso dello spostamento lungo l'asse centrale delle bancarelle del Duomo.

Sul primo punto il Comitato ha segnalato che "nel raggio di un chilometro, in pieno centro storico, si trovano ben tre antenne per la telefonia riferite a distinti gestori, che preoccupano per gli effetti sulla salute dei cittadini. Due antenne sono collocate su strutture recettive alberghiere poste l’una di fronte all’altra, che si trovano in via Santa Maria. Un’altra è collocata a poca distanza in via Volta (angolo via Roma)". Il Comitato ha chiesto di disporre "rilievi aggiornati presso le abitazioni dei cittadini per valutare l’esposizione di questi ultimi alle onde elettromagnetiche e di 'condividere' le stazioni radioelettriche 'per tutelare l’ambiente e la salute pubblica' e ridurre l'inquinamento elettromagnetico". Le installazioni sono "imponenti, collocate a poche decine di metri da Piazza del Duomo, tutelata dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, ben visibili nel percorso di accesso da via Santa Maria". Si deve quindi "accelerare la revisione del piano delle antenne, fermo al 2006".

Sul fronte bancarelle del Duomo il Comitato è concorde con l'incompatibilità dei banchi con il sito Unesco, ambiente tutelato che "comprende anche tutti gli 'assi visivi' creatisi nel tempo che consentono di ammirare i singoli elementi della piazza: da Sud lungo via Santa Maria, da Est attraverso la Piazza Arcivescovado e sempre da Est lungo la via Torelli (ora Via Cardinal Maffi). Ne consegue, secondo i residenti, che né in via Santa Maria né in via Cardinal Maffi né, a loro avviso, in via Roma, possono essere collocate bancarelle che ostacolerebbero il libero godimento della piazza, oltre a creare ulteriori difficoltà per la diminuzione delle superfici libere". In queste strade, riferisce il Comitato dopo l'interlocuzione con il Sindaco, "le bancarelle saranno poche e si cercherà di ridurne al minimo il numero, ma soprattutto saranno temporanee in attesa di soluzioni definitive diverse".

Segnali positivi su altri punti che interessano molto i residenti: "Verranno quanto prima concessi i 'Permessi gratuiti temporanei per persone in condizioni di malattia o disabilità temporanea', contenuti nel Programma di mandato del sindaco. Conti ha poi ricordato che, come richiesto dai comitati cittadini, sono in corso di completamento le procedure per l’installazione dei controlli in uscita della Ztl che consentiranno di sanzionare gli abusi e renderanno più vivibili i quartieri interessati. Il Comitato ha sollecitato anche il rilascio ad ogni residente di un numero di permessi annuali finalizzati alle visite di assistenza o di relazione (voucher)". Restano ancora da uniformare gli orari di accesso e sosta della Zona A) a quelli della zona B), dell’Area pedonale del Duomo, causa di disagi ai residenti che abitano in prossimità della Piazza, per le operazioni di carico e scarico.

Infine, di fronte alla intenzione manifestata dai cittadini privati a collocare a proprie spese telecamere in rete con le Forze di polizia per un maggior controllo del territorio, connessa a sgravi fiscali circa i tributi comunali, il sindaco ha dichiarato la sua disponibilità, che tuttavia fa parte di un progetto definitivo coordinato dal Prefetto di Pisa, competente in materia.