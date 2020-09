Santa Maria, nuovo senso di marcia in via Derna: "Provvedimento nell'interesse di pochi privilegiati"

"Un gruppo di abitanti, di entità non precisata, che non abitano nella ZTL e tantomeno nell’area pedonale, non può rappresentare la volontà dell’intero quartiere, sulla base di presunte motivazione ecologiche, smentite dai fatti". Il Comitato dei residenti del quartiere Santa Maria critica la decisione dell'amministrazione comunale di cambiare il senso di marcia in via Derna. Per questo motivo chiede un incontro all'assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli.

Il Comitato di quartiere esprime molte perplessità nel merito e nel metodo con il quale è stato adottato il provvedimento. "Che vantaggi reca questa novità - si chiede il Comitato - alla mobilità del quartiere, in gran parte soggetto a ZTL e ad un’area pedonale? Istituire in via Derna un senso unico con senso di marcia da ovest verso est, ossia da via Nicola Pisano verso via Roma, infatti, comporterà un aggravamento del traffico in uscita, proveniente da via Volta, con l’obbligo di prolungare il percorso passando da via Savi per raggiungere via Nicola Pisano e via Risorgimento, con un aumento dell’inquinamento atmosferico e maggiori tempi di spostamento".

Secondo il Comitato "è evidente che il vantaggio riguarda unicamente i residenti di via Derna che, in questo modo, creando difficoltà ad accedere alla loro strada, la trasformano 'di fatto' in un parcheggio privato pertinenziale alle loro abitazioni, potendo così lasciare tranquillamente l’auto sotto casa. Questa comodità è impossibile per quasi tutti gli altri abitanti del quartiere. In loro sono prevalse unicamente ragioni particolari ed egoistiche, senza una valutazione complessiva degli interessi collettivi ed è mancata qualsiasi intenzione di un dialogo ed un confronto con la comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I residenti di via Derna e l’Amministrazione comunale - conclude il Comitato - hanno preso una decisione che non è avvenuta attraverso un processo partecipativo di tutta la popolazione interessata, perché anche il Comitato di Santa Maria doveva essere consultato, e chiederà pertanto un incontro con l’assessore alla mobilità per una verifica degli effetti del nuovo senso di marcia di Via Derna. Non si può infatti ascoltare solo la voce, per quanto legittima, di un gruppo limitato di persone, senza confrontarsi con chi opera da anni sul territorio e rappresenta in misura maggiore e qualificata l’intera comunità degli abitanti del quartiere".