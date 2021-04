Regata delle Repubbliche Marinare: Tommaso Antoni è il nuovo direttore sportivo

Nuovo direttore sportivo per il Comitato cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare nell’Ente per la disputa del Trofeo per il periodo 2019-2023. Il sindaco Michele Conti ha firmato l’atto con il quale il Comune, in seguito alle dimissioni di Antonio Giuntini, nomina come nuovo direttore sportivo del Comitato Tommaso Antoni.

"Ho condiviso questa scelta con il sindaco Conti - dichiara l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini - perché riteniamo Tommaso Antoni la figura ideale per rilanciare il mondo remiero cittadino e preparare al meglio l’edizione 2022 della Regata delle Repubbliche Marinare che sarà ospitata proprio da Pisa. Tommaso è infatti di una persona ricca di esperienza, molto equilibrata, stimata trasversalmente e capace di fare sintesi tra le diverse anime che compongono questo mondo. Siamo sicuri che svolgerà un lavoro importante".

Dopo l’annullamento dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, l’edizione 2021 della Regata delle Repubbliche Marinare sarà ospitata, Covid permettendo, da Amalfi. "Stiamo lavorando con le altre città all’organizzazione della manifestazione - prosegue Bedini - l’ipotesi che stiamo valutando è quella di posticipare l’evento rispetto alla tradizionale data di giugno per consentirne lo svolgimento alla presenza, almeno parziale, del pubblico".

Nel curriculum remiero del nuovo direttore sportivo Antoni figurano presenze nelle nazionali giovanili juniores e under 23, la vittoria di due pali di San Ranieri con la barca Celeste e di una Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. "Ringrazio il sindaco Conti e l’assessore Bedini per la fiducia - dichiara Antoni - il mio obiettivo principale è quello di costruire un metodo di lavoro basato sulla programmazione di lungo periodo per far sì che l’equipaggio pisano possa tornare a vincere questa competizione il più presto possibile".

L'ente per la disputa del trofeo fra le quattro Antiche Repubbliche Marinare è stato costituito nel 1955 e ha il compito di sovrintendere al regolare andamento della manifestazione. Il suo scopo è quello di promuovere in Italia e all'estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle rispettive Regioni, in particolare attraverso lo svolgimento della Regata.