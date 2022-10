Pontedera: nasce il comitato per chiedere la riapertura della biblioteca Gronchi

Un comitato per chiedere la riapertura della Biblioteca Gronchi di Pontedera chiusa dall'amministrazione comunale ormai due mesi fa a causa del deterioramento delle strutture dei parcheggi che la circondano, vale a dire le colonne e le coperture delle ex officine Piaggio, un deterioramento che dunque rende non sicuro l'accesso alla biblioteca.

Il comitato 'Riapriamo Biblio Gronchi' si è costituito ufficialmente martedì 11 ottobre.



"Il comitato - sottolineano i promotori - è costituito attualmente da una trentina di persone. Ma tutti possono aderirvi purché condividano l’unico obiettivo del gruppo. E l’unico obiettivo è vigilare sulla realizzazione del progetto di riapertura effettiva al pubblico di Biblio Gronchi di cui l’amministrazione non ha indicato la data precisa. Infatti con la delibera di lunedi la Giunta comunale ha incaricato la società che gestisce i parcheggi SIAT di costruire dei ponteggi in sicurezza per garantire l’accesso alla biblioteca, ma non ha fissato alcun termine entro cui completare l’opera".

"Il comitato - proseguono - solleciterà, nelle forme che riterrà opportune, l’amministrazione e la SIAT ad attuare il progetto approvato e controllerà che i lavori centrino al più presto l’obiettivo della riapertura di tutti i servizi della Gronchi. Riaperta Biblio Gronchi, il comitato si scioglierà".