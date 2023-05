Comitato per la sicurezza pubblica: più vigilanza per le strutture sanitarie

Il caso dell'omicidio Capovani trattato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sarà istituito un gruppo di lavoro per monitorare la crescente diffusione di malattie psichiatriche e degli stati di alterazione psicofisica